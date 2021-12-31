Легков: никто из иностранцев не предложил палку Сориной. Это абсолютно неправильно!
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Олимпийский чемпион Александр Легков в эфире «Матч ТВ» прокомментировал инцидент между шведской лыжницей Фридой Карлссон и россиянкой Татьяной Сориной на трассе конькового масс-старта на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
Карлссон упала после борьбы с Сориной на повороте, а россиянка в ходе этого инцидента сломала палку и долго не могла её заменить.
«Татьяна Сорина сломала палку, едет без палки. Нужно, чтобы кто-нибудь её дал. Она проехала мимо иностранных тренеров — никто не предложил Татьяне палку! Абсолютно неправильно! Хотя видели все! Понятно было, что сломана. Как она ещё должна была это показать?» — сказал Легков.
Коньковый масс-старт у женщин стал последней гонкой Кубка мира в 2021 году.
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