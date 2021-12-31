Фрида Карлссон дважды упала в ходе масс-старта на «Тур де Ски»

Шведская лыжница Фрида Карлссон дважды упала в ходе гонки с общего старта на втором этапе многодневки «Тур де Ски». Оба падения произошли в непосредственной близости от россиянки Татьяной Сориной. Сначала лыжницы столкнулись в повороте на стадионе: Карлссон упала, а Сорина сломала палку, которую в течение продолжительного времени не могла заменить.

Второе падение случилось на подъёме, где шведка шла в непосредственной близости перед россиянкой. К счастью, Фрида быстро встала с колен, не помешав Татьяне и остальным преследовательницам.

В итоге коньковый масс-старт выиграла американка Джессика Диггинс, второй стала Карлссон, третьей – Сорина. Места на пьедестале лыжницы распределили уже на финишной прямой.