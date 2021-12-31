Сорина: Карлссон сломала мне палку, а я, может, перекрыла её

Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала результаты забега «Тур де Ски».

«Очень рада, ведь я ждала этот подиум, и были восьмые, десятые места. На этой трассе осталась недосказанность с прошлого сезона, и сегодня мне хотелось отработать эту гонку. Фрида Карлссон сломала мне палку, а я шла по большому радиусу и, может быть, перекрыла её. Я понимала, что я впереди, и думаю, что ничего такого не сделала.

Пока судьи ничего не сказали. Надеюсь, она на подиуме ничего не будет говорить, что что-то ей помешало. Она на подъёме тоже передо мной упала на последнем круге и, может быть, помешала мне. Трасса сегодня идеальная, только очень твёрдая, и скорость, конечно, высокая. Но намного лучше, чем вчера. Как встретишь Новый год, так его и проведёшь. Поэтому надеюсь, что следующий год я буду проводить только на подиуме», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».