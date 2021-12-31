Сорин: думал, если спуск будет опасным и мужчины будут падать, то предложу Тане не бежать

Тренер сборной России Егор Сорин прокомментировал бронзу лыжницы Татьяны Сориной в гонке с общего старта свободным стилем на 10 км в рамках многодневки «Тур де Ски».
«Сделали то дело, к которому мы стремились всю первую половину сезона. Ждали, хотели, настраивались на подиум и понимали, что мы можем на этот подиум попасть, но что-то всё время не получалось. То состояние не то, то лыжи не так сработали. И в последний день этого года получилось. Это тот результат, на который мы настраивались.
Таня молодец, что поверила в себя, в свои силы даже после поломки палки на этой сложной в плане спусков трассе. Потому что мы понимаем, что падать ни в коем случае нельзя, не должно быть никаких форс-мажоров.
Когда ехал на стадион, думал, что если спуск будет очень опасным и мужчины будут падать, то предложу Тане не бежать. Но организаторы — молодцы. Трасса сегодня была идеально подготовлена», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».
- 31 декабря 2021
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