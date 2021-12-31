Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Клебо говорил, что Большунов целился в него. А Иверсен боялся, что его убьют русские

Клебо говорил, что Большунов целился в него. А Иверсен боялся, что его убьют русские
Комментарии

Норвежский телеканал впервые показал видео разговоров между норвежскими лыжниками и тренерами сразу после скандального марафона на чемпионате мира – 2021, когда судьи рассматривали непростой эпизод.

Напомним, Йоханнес Клебо и Александр Большунов вместе вышли на финишную прямую, и норвежец сломал сопернику палку. Йоханнес добрался до финиша первым, но его дисквалифицировали, а победителем признали Эмиля Иверсена, который в самом конце опередил Большунова.

Менеджер сборной Норвегии Эспен Бьервиг: Ты не идёшь рядом с Большуновым, когда он ставит палку между лыж.

Клебо: Нет, но он целится в меня. Вот в чём дело.

Иверсен кивает и говорит: Он постоянно так делает. Каждый раз он пытается выдавить соперников с трассы. Это ужасно.

Иверсен замечает камеру и продолжает: Круто, что камера здесь и всё снимает. Я лишь надеюсь, что никто из русских не знает норвежский язык, иначе меня убьют за день.

Новость по теме
Шведский комментатор обвинила Сорину в падении Карлссон
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021