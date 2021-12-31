Клебо говорил, что Большунов целился в него. А Иверсен боялся, что его убьют русские

Норвежский телеканал впервые показал видео разговоров между норвежскими лыжниками и тренерами сразу после скандального марафона на чемпионате мира – 2021, когда судьи рассматривали непростой эпизод.
Напомним, Йоханнес Клебо и Александр Большунов вместе вышли на финишную прямую, и норвежец сломал сопернику палку. Йоханнес добрался до финиша первым, но его дисквалифицировали, а победителем признали Эмиля Иверсена, который в самом конце опередил Большунова.
Менеджер сборной Норвегии Эспен Бьервиг: Ты не идёшь рядом с Большуновым, когда он ставит палку между лыж.
Клебо: Нет, но он целится в меня. Вот в чём дело.
Иверсен кивает и говорит: Он постоянно так делает. Каждый раз он пытается выдавить соперников с трассы. Это ужасно.
Иверсен замечает камеру и продолжает: Круто, что камера здесь и всё снимает. Я лишь надеюсь, что никто из русских не знает норвежский язык, иначе меня убьют за день.
- 31 декабря 2021
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