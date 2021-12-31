Наталья Непряева прокомментировала своё выступление на «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала своё выступление в гонке с общего старта свободным стилем на 10 км в рамках многодневки «Тур де Ски».

«Очень суматошная гонка. Радует только то, что очень маленький проигрыш. Восьмое место и всего лишь восемь секунд — это очень мало. Я рада, что смогла удержать позиции в общем зачёте, несмотря на достаточно далёкое место.

Настраиваюсь на завтрашнюю гонку, потому что я достаточно сильна в классическом спринте. Пыталась сосредоточиться на прохождении спусков, потому что очень большой проигрыш был именно с большого спуска. Боялась с кем-то попасть, потому что у меня здесь уже есть плачевный опыт, когда я три-четыре года назад одной гонкой просто испортила себе весь тур. Поэтому старалась где-то перестраховаться и не рисковать», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».