Швеция подаст жалобу в FIS после новости о помещении лыжников на карантин

Врач сборной Швеции Ян Уолл прокомментировал новость о том, что всех шведских лыжников поместили на карантин после положительного теста на коронавирус у одного из сотрудников телеканала NRK, проживавшего в том же отеле, что и шведы.



«В отеле проживают как минимум пять других сборных (в том числе Россия. — Прим. «Чемпионата»), большинство там — частные лица. Мы едим в большой столовой с буфетом и шведским столом. Думаю, уже после заселения все сразу почувствовали, что это не очень хорошо. Будем жаловаться. Здесь все недовольны», — приводит слова Уолла Nettavisen.

В новогодние праздники лыжники участвуют в престижной многодневке «Тур де Ски». Соревнования проходят на территории четырёх стран и завершатся уже в январе 2022 года. При этом многие спортсмены опасаются заражения коронавирусом, учитывая скорый старт Олимпийских игр в Пекине (Китай).