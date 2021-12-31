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Хальфварссон: поражает, что мы живём и едим в одном месте со многими другими людьми

Хальфварссон: поражает, что мы живём и едим в одном месте со многими другими людьми
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Шведский лыжник Калле Хальфварссон отреагировал на новость о том, что его и его партнёров помещают на карантин после положительного теста на коронавирус у одного из сотрудников телеканала NRK, проживавшего в том же отеле, что и шведы.

«Само собой, все нервничают. Мы были там, ели в буфете. Сейчас никто ничего не знает, тебя могли заразить. Надеюсь, пронесёт. Сейчас нужно показывать максимум профессионализма и держаться друг от друга подальше. Поражает, что мы живём и едим в одном месте со многими другими людьми, питаемся в буфете. Я уже всем говорил, что это может восприниматься как непрофессионализм», — приводит слова Хальфварссона Nettavisen.

Калле Хальфварссон — призёр чемпионатов мира, чемпион мира среди юниоров.

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