Крянин объяснил, чего не хватило Сориной для золотой медали в масс-старте на «Тур де Ски»

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам, призёр ЧМ Сергей Крянин подвёл итог конькового масс-старта в Оберстдорфе, в котором россиянка Татьяна Сорина заняла третье место. В ходе гонки она сломала палку в столкновении со шведкой Фридой Карлссон.

«Татьяна могла бороться за победу. Во время прохождения последнего спуска немножко посерьёзнее надо было сделать… Не хватило пару толчков, чтобы на выходе получить преимущество. Если бы Татьяна отработала сильнее, то можно было рассчитывать на другую медаль. Не знаю, были ли силы или желание. Наверное, силы были, но важно было не отсидеться. Но ничего страшного, на ошибках учатся. Самое главное, чтобы на Олимпиаде такого не было.



Столкновение с Фридой тоже повлияло. И из этой ситуации надо сделать выводы. Хорошо, что на этот раз всё обошлось. Важно не допускать подобных столкновений на главных стартах», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.