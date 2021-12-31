Джессика Диггинс: получилась весьма экстремальная концовка гонки

Американская лыжница Джессика Диггинс прокомментировала своё выступление в гонке с общего старта свободным стилем на 10 км в рамках многодневки «Тур де Ски».

«Получилась весьма экстремальная концовка гонки. Пожалуй, это не выглядело красиво и изящно. Но организаторами была проделана отличная работа в такую тёплую погоду. Здорово, что покрытие было жёстким. Мысленно была готова к тому, что на финише будут нестабильные условия. Я просто держалась как можно ниже, чтобы не падать с большой высоты, если придётся», — сказала Диггинс после гонки.

Напомним, сегодня завершилась последняя гонка лыжного Кубка мира в 2021 году. Женщины в Оберстдорфе (Германия) пробежали гонку с общего старта свободным стилем на 10 км в рамках многодневки «Тур де Ски».



Победу одержала американка Джессика Диггинс, второй стала представительница Швеции Фрида Карлссон, бронзу завоевала россиянка Татьяна Сорина.