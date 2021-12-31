Бронзовый финиш Сориной в борьбе с Диггинс и Карлссон. Видео

Российская лыжница Татьяна Сорина завоевала бронзовую медаль в последней гонке Кубка мира в 2021 году – коньковом масс-старте на 10 км в рамках многодневки «Тур де Ски». Победу одержала американка Джессика Диггинс, второй стала представительница Швеции Фрида Карлссон.

В ходе гонки Карлссон дважды упала. Оба падения произошли в непосредственной близости от россиянки Татьяной Сориной. Сначала лыжницы столкнулись в повороте на стадионе: Карлссон упала, а Сорина сломала палку, которую в течение продолжительного времени не могла заменить.

Второе падение случилось на подъёме, где шведка шла перед россиянкой. К счастью, Фрида быстро встала с колен, не помешав Татьяне и остальным преследовательницам.

Места на пьедестале призёры распределили уже на финишной прямой.

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