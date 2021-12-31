Бронзовый финиш Сориной в борьбе с Диггинс и Карлссон. Видео

Российская лыжница Татьяна Сорина завоевала бронзовую медаль в последней гонке Кубка мира в 2021 году – коньковом масс-старте на 10 км в рамках многодневки «Тур де Ски». Победу одержала американка Джессика Диггинс, второй стала представительница Швеции Фрида Карлссон.
В ходе гонки Карлссон дважды упала. Оба падения произошли в непосредственной близости от россиянки Татьяной Сориной. Сначала лыжницы столкнулись в повороте на стадионе: Карлссон упала, а Сорина сломала палку, которую в течение продолжительного времени не могла заменить.
Второе падение случилось на подъёме, где шведка шла перед россиянкой. К счастью, Фрида быстро встала с колен, не помешав Татьяне и остальным преследовательницам.
Места на пьедестале призёры распределили уже на финишной прямой.
Видео можно посмотреть на канале Eurosport Россия в YouTube. Права на видео принадлежат Eurosport.
- 31 декабря 2021
-
20:25
-
20:16
-
19:51
-
19:49
-
19:40
-
19:20
-
19:15
-
19:12
-
18:58
-
18:58
-
18:50
-
18:45
-
18:42
-
18:35
-
18:29
-
18:19
-
18:13
-
18:10
-
17:48
-
17:41
-
17:36
-
17:29
-
17:22
-
16:37
-
16:35
-
16:29
-
16:28
-
16:26
-
16:14
-
16:07
-
15:57
-
15:55
-
15:54
-
15:52
-
15:47