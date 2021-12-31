Фрида Карлссон: было больно падать, прочувствовала это своей попой

Шведская лыжница Фрида Карлссон прокомментировала результат гонки с общего старта свободным стилем на 10 км в рамках многодневки «Тур де Ски».
«Чувствую себя хорошо. Думаю, самочувствие улучшилось после Ленцерхайде. У меня сегодня возникли проблемы, я дважды упала во время гонки. Рада, что всё-таки смогла занять второе место.
Ощущался ли лёд на трассе? Да, было больно падать. Прочувствовала это своей попой. Тяжёлая гонка, тяжёлая борьба за позиции, большая плотность до финишной линии», — сказала лыжница в интервью FIS.
Напомним, сегодня завершилась последняя гонка лыжного Кубка мира в 2021 году. Женщины в Оберстдорфе (Германия) пробежали гонку с общего старта свободным стилем на 10 км в рамках многодневки «Тур де Ски».
Победу одержала американка Джессика Диггинс, второй стала представительница Швеции Фрида Карлссон, бронзу завоевала россиянка Татьяна Сорина.
- 31 декабря 2021
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