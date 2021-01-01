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«Тур де Ски» — 2021/2022, общий зачёт, женщины

«Тур де Ски», общий зачёт: Наталья Непряева поднялась на первое место
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Российская лыжница Наталья Непряева, выигравшая спринт классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе, возглавила общий зачёт многодневки.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины
1. Наталья Непряева (Россия) +53.40.
2. Кертту Нисканен (Финляндия) — +0.34.
3. Джессика Диггинс (США) – 0.38.
4. Татьяна Сорина (Россия) — +0.46.
5. Анамария Лампич (Словения) — +0.57.
6. Эбба Андерссон (Швеция) +1.14.
6. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +1.20.
9. Юханна Матинтало (Финляндия) — +1.31.
8. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — +1.21.
10. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — +1.39.

Действующей победительницей многодневки является американка Джессика Диггинс. «Тур де Ски» завершится 4 января в Валь-ди-Фьемме.

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Наталья Непряева выиграла спринт на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе
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