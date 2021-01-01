Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Наталья Непряева поднялась на шестую строчку

Российская лыжница Наталья Непряева, выигравшая спринт на этапе «Тур де Ски» в Обертсдорфе, поднялась на шестое место в общем зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 483.

2. Майя Дальквист (Швеция) – 464.

3. Джессика Диггинс (США) — 458.

4. Терезе Йохауг (Норвегия) – 375.

5. Анамария Лампич (Словения) — 356.

6. Наталья Непряева (Россия) – 353.

7. Рози Бреннен (США) – 328.

8. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 277.

9. Надине Фендрих (Швейцария) — 268.

10. Хейди Венг (Норвегия) — 250...

13. Татьяна Сорина (Россия) — 236…

20. Юлия Ступак (Россия) – 163...

43. Вероника Степанова (Россия) — 65…

57. Анастасия Рыгалина (Россия) – 35.

58. Лилия Васильева (Россия) – 35…

62. Христина Мацокина (Россия) — 23.

63. Анастасия Фалеева (Россия) — 19…

69. Мария Истомина (Россия) — 15…

70. Яна Кирпиченко (Россия) — 15...

93. Анна Грухвина (Россия) — 4.