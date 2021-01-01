Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Наталья Непряева поднялась на шестую строчку

Российская лыжница Наталья Непряева, выигравшая спринт на этапе «Тур де Ски» в Обертсдорфе, поднялась на шестое место в общем зачёте Кубка мира.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
1. Фрида Карлссон (Швеция) – 483.
2. Майя Дальквист (Швеция) – 464.
3. Джессика Диггинс (США) — 458.
4. Терезе Йохауг (Норвегия) – 375.
5. Анамария Лампич (Словения) — 356.
6. Наталья Непряева (Россия) – 353.
7. Рози Бреннен (США) – 328.
8. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 277.
9. Надине Фендрих (Швейцария) — 268.
10. Хейди Венг (Норвегия) — 250...
13. Татьяна Сорина (Россия) — 236…
20. Юлия Ступак (Россия) – 163...
43. Вероника Степанова (Россия) — 65…
57. Анастасия Рыгалина (Россия) – 35.
58. Лилия Васильева (Россия) – 35…
62. Христина Мацокина (Россия) — 23.
63. Анастасия Фалеева (Россия) — 19…
69. Мария Истомина (Россия) — 15…
70. Яна Кирпиченко (Россия) — 15...
93. Анна Грухвина (Россия) — 4.
- 1 января 2022
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