Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, женщины, общий зачёт

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Наталья Непряева поднялась на шестую строчку
Комментарии

Российская лыжница Наталья Непряева, выигравшая спринт на этапе «Тур де Ски» в Обертсдорфе, поднялась на шестое место в общем зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
1. Фрида Карлссон (Швеция) – 483.
2. Майя Дальквист (Швеция) – 464.
3. Джессика Диггинс (США) — 458.
4. Терезе Йохауг (Норвегия) – 375.
5. Анамария Лампич (Словения) — 356.
6. Наталья Непряева (Россия) – 353.
7. Рози Бреннен (США) – 328.
8. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 277.
9. Надине Фендрих (Швейцария) — 268.
10. Хейди Венг (Норвегия) — 250...
13. Татьяна Сорина (Россия) — 236…
20. Юлия Ступак (Россия) – 163...
43. Вероника Степанова (Россия) — 65…
57. Анастасия Рыгалина (Россия) – 35.
58. Лилия Васильева (Россия) – 35…
62. Христина Мацокина (Россия) — 23.
63. Анастасия Фалеева (Россия) — 19…
69. Мария Истомина (Россия) — 15…
70. Яна Кирпиченко (Россия) — 15...
93. Анна Грухвина (Россия) — 4.

Новость по теме
«Тур де Ски», общий зачёт: Наталья Непряева поднялась на первое место
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022