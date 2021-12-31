Джессика Диггинс: сегодня сервисмены дали мне ракеты

Американская лыжница Джессика Диггинс прокомментировала своё выступление в гонке с общего старта свободным стилем на 10 км в рамках многодневки «Тур де Ски».
«Я сильно устала. Была очень тяжёлая гонка, настоящий вызов. Но в то же время получилось весёлое соревнование. Крутая гонка, потому что сегодня не было фаворитов и никто не знал, как будут распределены места после финиша. Должна сказать, что у меня просто лучшие в мире лыжи! Ох, они были потрясающие. Горжусь нашей командой. Ребята стараются, и сегодня они дали мне ракеты. Большое им спасибо. Это то, что решило исход борьбы. Знать, что у тебя прекрасные лыжи, которые дадут возможность попасть туда, куда тебе нужно, — это для меня был ключевой фактор. Когда мы побеждаем, то делаем это как команда. Думаю, если вы смотрели гонку, то прекрасно видели, почему мы так благодарны сервисменам.
Входило ли в планы финишировать из глубины и накатить в самом конце? Честно говоря, нет. У меня не было чёткого плана, просто делала, что могла. Тут важна была каждая секунда, поскольку мы сражаемся в рамках «Тур де Ски». Я просто боролась за каждую секунду. На последнем холме я подумала: «Хорошо. Если у меня будет воздушный мешок от двух лыжниц, то, возможно, будет шанс». Так что на этом холме я очень активно работала, постаралась набрать скорость на спуске, чуть оттолкнулась. А дальше был лишь вопрос, сработает ли это. Мне повезло», — сказала Диггинс в интервью FIS.
- 31 декабря 2021
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