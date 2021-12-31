Карлссон заявила, что не винит Сорину за свои падения в масс-старте

Шведская лыжница Фрида Карлссон прокомментировала результат гонки с общего старта свободным стилем на 10 км в рамках многодневки «Тур де Ски».

«Думаю, сегодня были обычные условия, это контактная гонка, и ты постоянно должна бороться за позицию, находясь рядом с другими гонщицами, во многом поэтому я падала сегодня. Я не виню Сорину, это контактная жёсткая гонка, в которой нужно сохранять свою позицию, на трассе сложно избежать контакта. В этот раз я упала, но в гонках всё время что-то происходит, и я не виню в этом кого-либо», — цитирует лыжницу «Матч ТВ».

Напомним, сегодня завершилась последняя гонка лыжного Кубка мира в 2021 году. Женщины в Оберстдорфе (Германия) пробежали гонку с общего старта свободным стилем на 10 км в рамках многодневки «Тур де Ски».



Победу одержала американка Джессика Диггинс, второй стала представительница Швеции Фрида Карлссон, бронзу завоевала россиянка Татьяна Сорина.