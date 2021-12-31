Тренер сборной Норвегии: не удивляет, что с Карлссон столкнулась Сорина

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Оле Мортен Иверсен оценил эпизод с падением Фриды Карлссон во время гонки с общего старта свободным стилем на 10 км в рамках многодневки «Тур де Ски». Со шведкой боролась россиянка Татьяна Сорина, которая из-за этого сломала палку.
«В глаза бросается, что опять в инцидент была вовлечена та же лыжница (во время одной из недавних гонок Сорина цепляла палки норвежки Терезе Йохауг. — Прим. «Чемпионата»). То, что это была Сорина, меня не удивляет. Она вообще небрежно едет на лыжах», — приводит слова Иверсена Expressen.
Напомним, сегодня завершилась последняя гонка лыжного Кубка мира в 2021 году. Женщины в Оберстдорфе (Германия) пробежали гонку с общего старта свободным стилем на 10 км в рамках многодневки «Тур де Ски».
Победу одержала американка Джессика Диггинс, второй стала представительница Швеции Фрида Карлссон, бронзу завоевала россиянка Татьяна Сорина.
- 31 декабря 2021
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