Тренер сборной Норвегии: не удивляет, что с Карлссон столкнулась Сорина

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Оле Мортен Иверсен оценил эпизод с падением Фриды Карлссон во время гонки с общего старта свободным стилем на 10 км в рамках многодневки «Тур де Ски». Со шведкой боролась россиянка Татьяна Сорина, которая из-за этого сломала палку.



«В глаза бросается, что опять в инцидент была вовлечена та же лыжница (во время одной из недавних гонок Сорина цепляла палки норвежки Терезе Йохауг. — Прим. «Чемпионата»). То, что это была Сорина, меня не удивляет. Она вообще небрежно едет на лыжах», — приводит слова Иверсена Expressen.

Напомним, сегодня завершилась последняя гонка лыжного Кубка мира в 2021 году. Женщины в Оберстдорфе (Германия) пробежали гонку с общего старта свободным стилем на 10 км в рамках многодневки «Тур де Ски».



Победу одержала американка Джессика Диггинс, второй стала представительница Швеции Фрида Карлссон, бронзу завоевала россиянка Татьяна Сорина.