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Александр Большунов показал зажигательный танец в честь юбилея. Видео

Александр Большунов показал зажигательный танец в честь юбилея. Видео
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Российский лыжник Александр Большунов, которому сегодня, 31 декабря 2021 года, исполнилось 25 лет, показал видео, которым поздравила его с юбилеем жена Анна.

Александр в плавательных шортах танцует перед бассейном под ритмичную музыку.

«С днём рождения, моя любовь», — подписала видео Анна.

Юбилей Александр отметил серебряной медалью в коньковой гонке с общего старта в рамках многодневки «Тур де Ски». В ходе гонки лыжник сломал крепления, но это не помешало ему подняться на пьедестал во второй гонке Кубка мира подряд. Ранее Большунов завоевал серебро в классической индивидуальной разделке.

На лыжнице Анне Жеребятьевой Александр женился 23 апреля 2021 года. Спортсмены познакомились во время совместных выступлений за сборную России.

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