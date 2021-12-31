FIS объяснила ошибочное обозначение сборной России на этапе «Тур де Ски»
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Аббревиатура RSF (Russian Ski Federation) была использована организаторами этапа «Тур де Ски» в Оберстдорфе ошибочно, так как недавно в этом городе проходил чемпионат мира.
«Мы верим, что это технический недочёт оргкомитета соревнований в Оберстдорфе, который совсем недавно принимал чемпионат мира и, скорее всего, использовал старое название по ошибке. Обозначение RSF используется только на чемпионатах мира и Олимпиадах», — приводит слова Международной федерации лыжного спорта (FIS) «Матч ТВ».
Перед мужским пятничным масс-стартом российская команда была обозначена названием RSF, однако потом организаторы изменили табличку. Чемпионат мира по лыжным видам спорта прошёл в Оберстдорфе в марте 2021 года.
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