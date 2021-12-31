«Вперёд, 2022». Йоханнес Клебо опубликовал новогодний пост

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо обратился к болельщикам с новогодним сообщением.



«Последняя гонка 2021 года получилась хорошей. Предвкушаю много новых гонок в 2022 году. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с Новым годом. Как и у большинства из нас, этот год у меня был наполнен взлётами и падениями. Надеюсь, все будут оставаться целыми и здоровыми в этой непростой ситуации, в которой мы находимся. Для юных спортсменов, которые не могут соревноваться: держу пальцы скрещёнными, чтобы это как можно скорее закончилось и вы могли вернуться на трассы. Всем спасибо за поддержку в этом году. Очень вас ценю. Вперёд, 2022», — написал Клебо в «Инстаграме».

Сегодня Клебо одержал победу в масс-старте на 15 км коньковым ходом на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Норвежец лидирует и в Туре, и в общем зачёте Кубка мира.