Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Вперёд, 2022». Йоханнес Клебо опубликовал новогодний пост

«Вперёд, 2022». Йоханнес Клебо опубликовал новогодний пост
Комментарии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо обратился к болельщикам с новогодним сообщением.

«Последняя гонка 2021 года получилась хорошей. Предвкушаю много новых гонок в 2022 году. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с Новым годом. Как и у большинства из нас, этот год у меня был наполнен взлётами и падениями. Надеюсь, все будут оставаться целыми и здоровыми в этой непростой ситуации, в которой мы находимся. Для юных спортсменов, которые не могут соревноваться: держу пальцы скрещёнными, чтобы это как можно скорее закончилось и вы могли вернуться на трассы. Всем спасибо за поддержку в этом году. Очень вас ценю. Вперёд, 2022», — написал Клебо в «Инстаграме».

Сегодня Клебо одержал победу в масс-старте на 15 км коньковым ходом на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Норвежец лидирует и в Туре, и в общем зачёте Кубка мира.

Какой вредный норвежец! Клебо обидел Большунова в день рождения россиянина Какой вредный норвежец! Клебо обидел Большунова в день рождения россиянина
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021