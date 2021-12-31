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Врач сборной Финляндии раскритиковала FIS за выбор отеля в Германии

Врач сборной Финляндии раскритиковала FIS за выбор отеля в Германии
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Врач сборной Финляндии Мира Кайкконен раскритиковала Международную федерацию лыжного спорта (FIS) за то, что многие команды во время соревнований в Оберстдорфе (Германия) заселили в большой гостиничный комплекс, несмотря на пандемию.

Ранее стало известно, что тест на коронавирус одного из сотрудников норвежского телеканала NRK, который проживал в одном отеле с лыжниками из разных стран, оказался положительным. После этого сборная Швеции объявила, что все лыжники будут изолированы.

«Оказалось, что нас поселили в огромном гостиничном комплексе из нескольких корпусов. Помимо нескольких команд, здесь проживают представители СМИ и другие люди. За это я критикую организаторов. Если команды размещать в таком месте, коронавирусный пузырь лопнет. Требуется гораздо больше внимательности, чтобы избегать контактов с другими людьми. Организаторы выбрали не самое безопасное жильё», — приводит слова Кайкконен Iltalehti.

Тем не менее финская команда не будет менять место проживания, как это планируют сделать шведы.

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