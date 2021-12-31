Опубликованы стартлисты квалификации спринта 2-го этапа «Тур де Ски» у мужчин
Поделиться
Стали известны стартовые номера российских лыжников в спринте классическим стилем в Оберстдорфе (Германия). Гонка пройдёт в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски».
Всего на старт квалификации выйдут 77 лыжников, в том числе 9 россиян.
13-м стартует Иван Якимушкин, 15-м Денис Спицов, 23-м Александр Большунов, 29-м Александр Терентьев, 31-м Алексей Червоткин, 39-м Илья Семиков, 43-м Артём Мальцев, 47-м Андрей Мельниченко и 56-м Глеб Ретивых.
Норвежец Йоханнес Клебо, лидирующий в генеральной классификации «Тур де Ски» и общем зачёте Кубка мира, отправится на дистанцию 21-м.
Спринт состоится завтра, 1 января. Квалификация у женщин начнётся в 11:30 мск, а у мужчин — в 12:07. Четвертьфиналы — в 14:00 и 14:27 соответственно.
Комментарии
- 31 декабря 2021
-
23:09
-
22:45
-
22:26
-
21:56
-
21:38
-
21:25
-
21:15
-
21:05
-
21:00
-
20:30
-
20:25
-
20:16
-
19:51
-
19:49
-
19:40
-
19:20
-
19:15
-
19:12
-
18:58
-
18:58
-
18:50
-
18:45
-
18:42
-
18:35
-
18:29
-
18:19
-
18:13
-
18:10
-
17:48
-
17:41
-
17:36
-
17:29
-
17:22
-
16:37
-
16:35
Партнерский контент