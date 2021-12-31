Опубликованы стартлисты квалификации спринта 2-го этапа «Тур де Ски» у мужчин

Стали известны стартовые номера российских лыжников в спринте классическим стилем в Оберстдорфе (Германия). Гонка пройдёт в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски».



Всего на старт квалификации выйдут 77 лыжников, в том числе 9 россиян.



13-м стартует Иван Якимушкин, 15-м Денис Спицов, 23-м Александр Большунов, 29-м Александр Терентьев, 31-м Алексей Червоткин, 39-м Илья Семиков, 43-м Артём Мальцев, 47-м Андрей Мельниченко и 56-м Глеб Ретивых.



Норвежец Йоханнес Клебо, лидирующий в генеральной классификации «Тур де Ски» и общем зачёте Кубка мира, отправится на дистанцию 21-м.



Спринт состоится завтра, 1 января. Квалификация у женщин начнётся в 11:30 мск, а у мужчин — в 12:07. Четвертьфиналы — в 14:00 и 14:27 соответственно.