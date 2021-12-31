Опубликованы стартлисты квалификации спринта 2-го этапа «Тур де Ски» у женщин

Стали известны стартовые номера российских лыжниц в спринтерской гонке классическим стилем второго этапа многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).



Всего на старт квалификации выйдут 66 лыжниц, в том числе 7 россиянок.



14-й стартует Яна Кирпиченко, 17-й Наталья Непряева, 19-й Татьяна Сорина, 26-й Екатерина Смирнова, 30-й Лилия Васильева, 42-й Христина Мацокина и 62-й Анастасия Рыгалина.



Спринт состоится завтра, 1 января. Квалификация у женщин начнётся в 11:30 мск, а у мужчин — в 12:07. Четвертьфиналы — в 14:00 и 14:27 соответственно.

Общий зачёт «Тур де Ски». Женщины



1. Джессика Диггинс (США) – 51.44.

2. Кертту Нисканен (Финляндия) +0.13.

3. Наталья Непряева (Россия) +0.14.

4. Эбба Андерссон (Швеция) +0.21.

5. Татьяна Сорина (Россия) +0.43.

6. Криста Пярмякоски (Финляндия) +0.44.

7. Фрида Карлссон (Швеция) +0.45

7. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +0.45.

9. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +0.47.

10. Тереза Штадлобер (Австрия) +0.51…

32. Лилия Васильева (Россия) +2.54…

39. Екатерина Смирнова (Россия) +3.09…

49. Анастасия Рыгалина (Россия) +3.52.

50. Христина Мацокина (Россия) +3.59…

53. Яна Кирпиченко (Россия) +4.10…