Опубликованы стартлисты квалификации спринта 2-го этапа «Тур де Ски» у женщин

Стали известны стартовые номера российских лыжниц в спринтерской гонке классическим стилем второго этапа многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
Всего на старт квалификации выйдут 66 лыжниц, в том числе 7 россиянок.
14-й стартует Яна Кирпиченко, 17-й Наталья Непряева, 19-й Татьяна Сорина, 26-й Екатерина Смирнова, 30-й Лилия Васильева, 42-й Христина Мацокина и 62-й Анастасия Рыгалина.
Спринт состоится завтра, 1 января. Квалификация у женщин начнётся в 11:30 мск, а у мужчин — в 12:07. Четвертьфиналы — в 14:00 и 14:27 соответственно.
Общий зачёт «Тур де Ски». Женщины
1. Джессика Диггинс (США) – 51.44.
2. Кертту Нисканен (Финляндия) +0.13.
3. Наталья Непряева (Россия) +0.14.
4. Эбба Андерссон (Швеция) +0.21.
5. Татьяна Сорина (Россия) +0.43.
6. Криста Пярмякоски (Финляндия) +0.44.
7. Фрида Карлссон (Швеция) +0.45
7. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +0.45.
9. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +0.47.
10. Тереза Штадлобер (Австрия) +0.51…
32. Лилия Васильева (Россия) +2.54…
39. Екатерина Смирнова (Россия) +3.09…
49. Анастасия Рыгалина (Россия) +3.52.
50. Христина Мацокина (Россия) +3.59…
53. Яна Кирпиченко (Россия) +4.10…
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