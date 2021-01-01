Александр Большунов показал торт, приготовленный в честь дня рождения

Российский лыжник Александр Большунов, который 31 декабря 2021 года отпраздновал день рождения, опубликовал в «Инстаграме» фотографию, на которой он стоит с большим праздничным тортом.
На торте есть фрукты, ягоды и табличка «Happy Birthday Alexander». Спортсмену исполнилось 25 лет.
Фото: instagram.com/san_sanych_bolshunov
Юбилей Большунов отметил серебряной медалью в коньковой гонке с общего старта в рамках многодневки «Тур де Ски». В ходе гонки лыжник сломал крепления, но это не помешало ему подняться на пьедестал во второй гонке Кубка мира подряд. Ранее Александр завоевал серебро в классической индивидуальной разделке.
Сегодня, 1 января, Большунов примет участие в спринте классическим стилем в Оберстдорфе (Германия) в рамках второго этапа «Тур де Ски».
- 1 января 2022
-
00:57
-
00:47
-
00:24
- 31 декабря 2021
-
23:09
-
22:45
-
22:26
-
21:56
-
21:38
-
21:25
-
21:15
-
21:05
-
21:00
-
20:30
-
20:25
-
20:16
-
19:51
-
19:49
-
19:40
-
19:20
-
19:15
-
19:12
-
18:58
-
18:58
-
18:50
-
18:45
-
18:42
-
18:35
-
18:29
-
18:19
-
18:13
-
18:10
-
17:48
-
17:41
-
17:36
-
17:29