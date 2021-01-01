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Александр Большунов показал торт, приготовленный в честь дня рождения

Александр Большунов показал торт, приготовленный в честь дня рождения
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Российский лыжник Александр Большунов, который 31 декабря 2021 года отпраздновал день рождения, опубликовал в «Инстаграме» фотографию, на которой он стоит с большим праздничным тортом.

На торте есть фрукты, ягоды и табличка «Happy Birthday Alexander». Спортсмену исполнилось 25 лет.

Фото: instagram.com/san_sanych_bolshunov

Юбилей Большунов отметил серебряной медалью в коньковой гонке с общего старта в рамках многодневки «Тур де Ски». В ходе гонки лыжник сломал крепления, но это не помешало ему подняться на пьедестал во второй гонке Кубка мира подряд. Ранее Александр завоевал серебро в классической индивидуальной разделке.

Сегодня, 1 января, Большунов примет участие в спринте классическим стилем в Оберстдорфе (Германия) в рамках второго этапа «Тур де Ски».

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