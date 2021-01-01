Российские лыжники обратились к болельщикам с новогодними поздравлениями

Лыжники сборной России и тренер Сергей Турышев поздравили болельщиков с Новым годом.
Александр Терентьев: Дорогие россияне, поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и любви.
Артём Мальцев: Поздравляю всех с Новым годом. Надеюсь, у всех следующий год будет намного лучше, чем предыдущий. Всем здоровья в наше непростое время. Болейте за нас, а мы будем радовать вас нашими успехами.
Иван Якимушкин: Поздравляю всех с Новым годом. В новом году желаю не бояться брать на себя инициативу, бороться до конца во всех своих начинаниях. Рискуйте и получайте удовольствие от того, что вы делаете.
Наталья Непряева: Поздравляю всех с Новым годом. Желаю, чтобы в новом году все беды обходили вас стороной и удача всегда была на вашей стороне.
Илья Семиков: Поздравляю нашу огромную спортивную страну с Новым годом. Искренне хочу пожелать, чтобы ваши мечты и желания сбылись в этом году.
Сергей Турышев: Хочу всем пожелать только позитивного настроения в новом году. Дай бог нас отпустит наш всемогущий коронавирус, перестанет атаковать не только обычных людей, но и спортсменов. И мы заживём счастливо. Всех с Новым годом.
Денис Спицов: Дорогие любители лыжных гонок, я от всей души поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам, конечно же, крепкого, сибирского здоровья, почаще занимайтесь спортом и болейте за нас. Ваша поддержка нам очень нужна. Всех с праздником.
Глеб Ретивых: Дорогие болельщики и любители всех зимних видов спорта, мне хочется поздравить вас с Новым годом и пожелать самое главное — здоровья. Здоровья вашим родным и близким, детям. Любите свою семью, цените каждый момент жизни, радуйтесь жизни, будьте добрыми. Обнял всех.
Яна Кирпиченко: Дорогие россияне, хочется поздравить вас с Новым годом и пожелать в новом году море счастья. Проводите праздники с семьёй, наслаждайтесь моментом и, конечно, уделите время и покатайтесь на лыжах. Проведите время с пользой для себя и своей семьи.
Вероника Степанова: Дорогие зрители, вся лыжная сборная и я поздравляем вас с Новым годом. Надеемся, что этот год был таким ярким. И мы будем стараться сделать ещё ярче следующий.
Видео можно посмотреть в YouTube-канале «Биатлон и лыжи на Матч ТВ».
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