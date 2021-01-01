«2021-й отложил лучшее на концовку». Терезе Йохауг объявила о помолвке

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг объявила о своей помолвке.



«2021-й отложил лучшее на концовку. С Новым годом», — прокомментировала 33-летняя лыжница в своём «инстаграме», снабдив пост фотографией, на которой она изображена вместе со своим избранником, 36-летним бывшим гребцом Нильсом Якобом Хоффом.



На снимке, сделанном на улице, счастливая Йохауг приложила руку к сердцу, продемонстрировав кольцо с большим камнем на безымянном пальце. На заднем плане фотографии видны снег и горы.



Ранее лыжница характеризовала своего бойфренда как «очень доброго парня».



Нильс Якоб Хофф участвовал в Олимпийских играх в 2012 и 2016 годах. В 2019 году он завершил свою спортивную карьеру.