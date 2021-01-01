Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Норвежский эксперт: сейчас Клебо даже на деревянных лыжах будет бороться за победу

Норвежский эксперт: сейчас Клебо даже на деревянных лыжах будет бороться за победу
Комментарии

Эксперт норвежского телеканала NRK Торгейр Бьёрн высоко оценил текущую форму соотечественника, трёхкратного олимпийского чемпиона 2018 года Йоханнеса Клебо.

«Сейчас вы можете дать Клебо хоть деревянные лыжи, и он всё равно будет бороться за победу», — приводит слова Бьёрна NRK.

В данный момент 25-летний Клебо является лидером общего зачёта Кубка мира – 2021/2022, а также зачёта многодневки «Тур де Ски». Норвежец обеспечил себе место в олимпийской сборной Норвегии. На «Тур де Ски» Йоханнес выиграл спринт свободным стилем, становился четвёртым в разделке на 15 км классикой и стал победителем масс-старта на 15 км свободным стилем.

Отметим, что сегодня, 1 января на «Тур де Ски» пройдут соревнования в классическом спринте. Клебо также примет в них участие.

Какой вредный норвежец! Клебо обидел Большунова в день рождения россиянина Какой вредный норвежец! Клебо обидел Большунова в день рождения россиянина
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022