Иверсен высказался о критике Большуновым формата «Тур де Ски», упомянув Клебо

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежец Эмиль Иверсен отреагировал на критическое высказывание россиянина Александра Большунова касательно формата нынешней многодневки «Тур де Ски».

Напомним, Большунов заявил, что «Тур де Ски» даёт большое преимущество спринтерам, так как имеет минимальное количество дистанционных гонок в своей программе.

«Да, в этом сезоне на «Тур де Ски» будет сложно обыграть Клебо, так как он очень хорош в спринте, это его преимущество. Но он время от времени может быть лучшим и на дистанции. Так что Йоханнес имеет шансы на победу, как бы ни меняли формат «Тур де Ски»», — приводит слова Иверсена Aftenposten.

Сегодня, 1 января, в рамках второго этапа «Тур де Ски» пройдут спринтерские гонки классическим стилем.