Тренер сборной России оценил состояние трассы, где пройдут спринты в рамках «Тур де Ски»

Сергей Турышев, помощник старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера, оценил состояние трассы в Оберстдорфе (Германия), где пройдут спринтерские гонки классическим стилем в рамках второго этапа «Тур де Ски».

«Сегодня немного разбитая трасса. Вчера она была леденистой, а сегодня ратрак превратил её в крошку. Но мы подобрали и структуру, и смазку. Сервисёры наши сказали, что нашли мазь держания, которая работает очень хорошо. Непряева может возглавить общий зачёт? На «Туре» она проверяет себя, на каких дистанциях может бежать лучше всего. Она универсал, которая способна одинаково успешно выступать везде», — сказал Турышев в эфире «Матч ТВ».

После одного этапа лидером общего зачёта «Тур де Ски» у мужчин является норвежец Йоханнес Клебо, у женщин — американка Джессика Диггинс.