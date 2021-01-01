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Анастасия Рыгалина: меня зажали с двух сторон, я выбраться не смогла

Анастасия Рыгалина: меня зажали с двух сторон, я выбраться не смогла
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Российская лыжница Анастасия Рыгалина оценила трассу в Оберстдорфе (Германия), на которой проходит второй этап многодневки «Тур де Ски».

«Вчера вся страна отмечала Новый год, а для нас всё иначе – мы работаем. На разминке трасса была пожёстче, сейчас с каждым часом трасса будет хуже, лыжня уже ломается. Надеюсь, что в Валь-ди-Фьемме такого льда на трассе не будет. Вчера не очень получилось стартовать, меня зажали с двух сторон, я выбраться не смогла, дистанции не хватило. По самочувствию всё хорошо, надеюсь, что финальная гора будет нашей», — сказала Рыгалина в эфире «Матч ТВ».

В квалификации спринта классическим стилем Рыгалина продемонстрировала 62-й результат и не смогла пробиться в четвертьфинал. Вчера, 31 декабря, она стала 40-й в масс-старте.

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