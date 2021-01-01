Мацокина прокомментировала выход в четвертьфинал спринта на втором этапе «Тур де Ски»

Лыжница сборной России Христина Мацокина прокомментировала своё выступление в квалификации спринта классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Мацокина пробилась в четвертьфиналы, заняв 17-е место. Также успешно выступили в прологе россиянки Татьяна Сорина (11-е) и Наталья Непряева (14-е).

«Если бы не было вчерашней гонки, многое было бы иначе, ведь мы бежали после ребят по разбитой трассе, времени на восстановление после масс-старта было мало. Я прекрасно знаю эту трассу, третий год на ней выступаю, она мне подходит. В забегах буду стараться идти ва-банк, терять уже нечего», — сказала Мацокина в эфире «Матч ТВ».

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.