Российские лыжницы узнали соперниц в четвертьфинале спринта в Оберстдорфе

Российские лыжницы Татьяна Сорина, Наталья Непряева и Христина Мацокина узнали соперниц в четвертьфинале спринта классическим стилем на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).

Сорина стартует в первом четвертьфинале. Её соперницами будут Юханна Матинтало (Финляндия), Джессика Диггинс (США), Катарина Хенниг (Германия), Фрида Карлссон (Швеция) и Лотта Уднес Венг (Норвегия).

Непряева попала в третий забег. Она сразится с Анамарией Лампич (Словения), Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия), Гретой Лоран (Италия), Кэтрин Огден (США) и Катерине Заюрбрай (Германия).

Мацокина выступит в пятом четвертьфинале с Колеттой Ридцек (Германия), Кертту Нисканен (Финляндия), Хейди Венг (Норвегия), Катержиной Янатовой (Чехия) и Луизе Линдстрём (Швеция).

Четвертьфиналы стартуют в 14:00 мск.