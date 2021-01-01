Российские лыжницы узнали соперниц в четвертьфинале спринта в Оберстдорфе

Российские лыжницы Татьяна Сорина, Наталья Непряева и Христина Мацокина узнали соперниц в четвертьфинале спринта классическим стилем на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
Сорина стартует в первом четвертьфинале. Её соперницами будут Юханна Матинтало (Финляндия), Джессика Диггинс (США), Катарина Хенниг (Германия), Фрида Карлссон (Швеция) и Лотта Уднес Венг (Норвегия).
Непряева попала в третий забег. Она сразится с Анамарией Лампич (Словения), Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия), Гретой Лоран (Италия), Кэтрин Огден (США) и Катерине Заюрбрай (Германия).
Мацокина выступит в пятом четвертьфинале с Колеттой Ридцек (Германия), Кертту Нисканен (Финляндия), Хейди Венг (Норвегия), Катержиной Янатовой (Чехия) и Луизе Линдстрём (Швеция).
Четвертьфиналы стартуют в 14:00 мск.
- 1 января 2022
-
13:12
-
13:06
-
13:06
-
13:05
-
12:59
-
12:59
-
12:58
-
12:51
-
12:46
-
12:38
-
12:27
-
12:25
-
12:13
-
12:13
-
12:05
-
11:58
-
11:57
-
11:50
-
11:35
-
11:29
-
11:08
-
09:58
-
09:00
-
07:14
-
00:57
-
00:47
-
00:24
- 31 декабря 2021
-
23:09
-
22:45
-
22:26
-
21:56
-
21:38
-
21:25
-
21:15
-
21:05