Татьяна Сорина: подиум есть — работаем дальше
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Лыжница сборной России Татьяна Сорина прокомментировала своё выступление в квалификации спринта классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Сорина вышла в четвертьфинал, заняв 11- место (лучший результат среди россиянок). Также успешно выступили в прологе россиянки Наталья Непряева (14-е) и Христина Мацокина (17-е).
Отметим, что Сорина первой выбирала номер четвертьфинального забега.
«Первой выбирала забег? Ничего такого. Хотя хотелось бы знать, кто с тобой бежит. Решили выбрать первый забег, поскольку обычно туда идут лидеры и скорость высокая. Выросли крылья после вчерашней гонки? Нет, впереди Олимпиада. Подиум есть – работаем дальше», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».
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