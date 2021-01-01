Татьяна Сорина: подиум есть — работаем дальше

Лыжница сборной России Татьяна Сорина прокомментировала своё выступление в квалификации спринта классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Сорина вышла в четвертьфинал, заняв 11- место (лучший результат среди россиянок). Также успешно выступили в прологе россиянки Наталья Непряева (14-е) и Христина Мацокина (17-е).

Отметим, что Сорина первой выбирала номер четвертьфинального забега.

«Первой выбирала забег? Ничего такого. Хотя хотелось бы знать, кто с тобой бежит. Решили выбрать первый забег, поскольку обычно туда идут лидеры и скорость высокая. Выросли крылья после вчерашней гонки? Нет, впереди Олимпиада. Подиум есть – работаем дальше», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».