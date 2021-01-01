Тренер Сориной объяснил, почему Татьяна выбрала сильнейший забег в 1/4 спринта

Тренер сборной России Егор Сорин прокомментировал выбор россиянок номеров четвертьфинальных забегов спринта классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Татьяна Сорина выступит в первом (сильнейшем), Наталья Непряева в третьем, Христина Мацокина — пятом.

«Таня выбрала первый забег, поскольку обычно он быстрый и можно пройти лаки-лузером даже. Но вообще я советовал либо пятый, либо первый. Если хочешь проходить с первого-второго мест – выбирай пятый, если рассчитываешь на скорость – первый.

Наташа выбрала третий забег, хотя изначально хотела второй. Но туда уж слишком много лидеров квалификации пошли. А у Христины выбор был очевиден – пятый забег. Оттуда она должна проходить», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».