Тренер Сориной объяснил, почему Татьяна выбрала сильнейший забег в 1/4 спринта
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Тренер сборной России Егор Сорин прокомментировал выбор россиянок номеров четвертьфинальных забегов спринта классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Татьяна Сорина выступит в первом (сильнейшем), Наталья Непряева в третьем, Христина Мацокина — пятом.
«Таня выбрала первый забег, поскольку обычно он быстрый и можно пройти лаки-лузером даже. Но вообще я советовал либо пятый, либо первый. Если хочешь проходить с первого-второго мест – выбирай пятый, если рассчитываешь на скорость – первый.
Наташа выбрала третий забег, хотя изначально хотела второй. Но туда уж слишком много лидеров квалификации пошли. А у Христины выбор был очевиден – пятый забег. Оттуда она должна проходить», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».
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