Клебо стал лучшим в прологе спринта на 2-м этапе «Тур де Ски». В 1/4 пробились 6 россиян

В Оберстдорфе (Германия) состоялись квалификационные спринтерские забеги классическим стилем у мужчин в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски». Лучшее время показал лидер многодневки норвежец Йоханнес Клебо.

В прологе приняли участие девять россиян. Квалифицировались в четвертьфиналы – Александр Терентьев, Александр Большунов, Илья Семиков, Артём Мальцев, Иван Якимушкин и Глеб Ретивых.

Не сумели попасть в топ-30 Алексей Червоткин, Андрей Мельниченко и Денис Спицов.

«Тур де Ски», II этап. Спринт, мужчины, классический стиль. Квалификация

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2.55,78 секунды

2. Александр Терентьев (Россия) – отставание +1,50 секунды

3. Эрик Вальнес (Норвегия) +2,37.

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.