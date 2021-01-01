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Клебо стал лучшим в прологе спринта на 2-м этапе «Тур де Ски». В 1/4 пробились 6 россиян

Клебо стал лучшим в прологе спринта на 2-м этапе «Тур де Ски». В 1/4 пробились 6 россиян
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В Оберстдорфе (Германия) состоялись квалификационные спринтерские забеги классическим стилем у мужчин в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски». Лучшее время показал лидер многодневки норвежец Йоханнес Клебо.

В прологе приняли участие девять россиян. Квалифицировались в четвертьфиналы – Александр Терентьев, Александр Большунов, Илья Семиков, Артём Мальцев, Иван Якимушкин и Глеб Ретивых.

Не сумели попасть в топ-30 Алексей Червоткин, Андрей Мельниченко и Денис Спицов.

«Тур де Ски», II этап. Спринт, мужчины, классический стиль. Квалификация

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2.55,78 секунды
2. Александр Терентьев (Россия) – отставание +1,50 секунды
3. Эрик Вальнес (Норвегия) +2,37.

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Тур де Ски 2, Оберстдорф, Германия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
01 января 2022, суббота. 12:07 МСК
Окончено
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