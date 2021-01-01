Стали известны соперники российских лыжников в 1/4 спринта на втором этапе «Тур де Ски»

В Оберстдорфе (Германия) прошла жеребьёвка четвертьфинальных спринтерских забегов классическим стилем в рамках многодневки «Тур де Ски».

Напомним, в них примут участие сразу шесть российских лыжников: Александр Терентьев (2-й), Александр Большунов (5-й), Илья Семиков (13-й), Артём Мальцев (20-й), Иван Якимушкин (22-й) и Глеб Ретивых (22-й).

I забег.

Йоханнес Клебо (Норвегия)

Эрик Вальнес (Норвегия)

Камиль Бурый (Польша)

Иван Якимушкин (Россия)

Эмиль Иверсен (Норвегия)

Ийво Нисканен (Финляндия).

II забег.

Александр Большунов (Россия)

Калле Хальфварссон (Швеция)

Бен Огден (США)

Янош Бруггер (Германия)

Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия)

Йовиан Хедигер (Швейцария).

III забег.

Александр Терентьев (Россия)

Федерико Пеллегрино (Италия)

Михал Новак (Чехия)

Густав Эрикссон (Швеция)

Оскар Свенссон (Швеция)

Мацей Старега (Польша).

IV забег.

Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия)

Эвен Нортуг (Норвегия)

Франческо де Фабиани (Италия)

Майколь Растелли (Италия)

Артём Мальцев (Россия)

Густаф Берглунд (Швеция).

V забег.

Пол Голберг (Норвегия)

Лаури Вуоринен (Финляндия)

Илья Семиков (Россия)

Вилле Ахонен (Финляндия)

Глеб Ретивых (Россия)

Люк Джагер (США).