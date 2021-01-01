Тренер сборной России оценил состояние Александра Большунова после квалификации спринта

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил форму подопечных перед четвертьфиналами спринта на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
«Спортсмены сами выбирают забеги. Терентьев пошёл по более простому и надёжному пути, нежели выхолащивать себя с самого начала. Спортсмены верят в приметы, поэтому, наверное, выбрал третий забег, как и в Руке. У него есть своё видение того, как вести гонку, он не собирается никому ничего просто так отдавать.
Что касается Большунова, то всё рассматривается в контексте подготовки к Олимпиаде. Мне приятно, что к нему возвращаются те движения, которые мы бы хотели видеть. Ему сейчас нужно не сохранять форму, а её набирать. Но в каждой гонке он будет стараться показывать максимум, а в спринте слишком большая бонификация, чтобы терять очки и секунды.
Наталья Непряева в забегах выглядит обычно иначе, чем в квалификации. Классический спринт для неё удобнее», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».
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