Рёте — о заявлении Большунова: да, «Тур де Ски» построен для Клебо, но это справедливо
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Норвежец Сьюр Рёте отреагировал на слова действующего чемпиона «Тур де Ски», российского лыжника Александра Большунова, который ранее критически высказался о формате престижной многодневки нынешнего года.
«Раньше многодневка была более длинной. В этом году сделали короткий Тур с шестью гонками, из которых два спринта и три масс-старта. Само собой, он идеально построен для Клебо с его скоростными ресурсами. Но это совершенно справедливо. Раньше Тур был идеально построен для Дарио Колоньи», — приводит слова Рёте VG.
«Тур де Ски» 2022 года проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
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