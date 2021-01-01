Нисканен поддержал Большунова, раскритиковавшего формат «Тур де Ски»
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Финский лыжник Ийво Нисканен высказался о словах россиянина Александра Большунова, который ранее раскритиковал формат нынешнего «Тур де Ски».
«Проблема действительно есть. Для меня формат нынешнего «Тур де Ски» не оптимальный, но я сосредоточен на Олимпийских играх. Было бы неплохо вновь пройти 35-километровку Тоблах-Кортина, как раньше. Шоу есть шоу, но настоящий спорт — это не спринт», — приводит слова Нисканена VG.
Напомним, действующими победителями «Тур де Ски» являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил форму подопечных перед четвертьфиналами спринта на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
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