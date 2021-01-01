Нисканен поддержал Большунова, раскритиковавшего формат «Тур де Ски»

Финский лыжник Ийво Нисканен высказался о словах россиянина Александра Большунова, который ранее раскритиковал формат нынешнего «Тур де Ски».



«Проблема действительно есть. Для меня формат нынешнего «Тур де Ски» не оптимальный, но я сосредоточен на Олимпийских играх. Было бы неплохо вновь пройти 35-километровку Тоблах-Кортина, как раньше. Шоу есть шоу, но настоящий спорт — это не спринт», — приводит слова Нисканена VG.



Напомним, действующими победителями «Тур де Ски» являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.



Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил форму подопечных перед четвертьфиналами спринта на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).

Новость по теме Тренер сборной России оценил состояние Александра Большунова после квалификации спринта