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Нисканен поддержал Большунова, раскритиковавшего формат «Тур де Ски»

Нисканен поддержал Большунова, раскритиковавшего формат «Тур де Ски»
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Финский лыжник Ийво Нисканен высказался о словах россиянина Александра Большунова, который ранее раскритиковал формат нынешнего «Тур де Ски».

«Проблема действительно есть. Для меня формат нынешнего «Тур де Ски» не оптимальный, но я сосредоточен на Олимпийских играх. Было бы неплохо вновь пройти 35-километровку Тоблах-Кортина, как раньше. Шоу есть шоу, но настоящий спорт — это не спринт», — приводит слова Нисканена VG.

Напомним, действующими победителями «Тур де Ски» являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил форму подопечных перед четвертьфиналами спринта на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).

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