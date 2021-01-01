Тёнсет: согласен с Большуновым, можно добавить на «Тур де Ски» дистанционные гонки
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Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира норвежский лыжник Дидрик Тёнсет выразил солидарность с позицией россиянина Александра Большунова относительно формата проведения «Тур де Ски» – 2022. Ранее Александр критически высказался о нём.
«Я должен согласиться с Большуновым и Нисканеном. Спринт для меня — это просто потеря минуты. В Туре должны быть спринтеры, но можно было бы добавить несколько длинных гонок», — приводит слова Тёнсета VG.
«Тур де Ски» — 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории сразу трёх стран: Швейцарии, Германии и Италии. Расписание соревнований доступно здесь.
Ранее Большунова в вопросе нынешнего формата престижной многодневки поддержал финский лыжник Ийво Нисканен.
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