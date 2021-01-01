Норвежец Эмиль Иверсен снялся с «Тур де Ски»

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежец Эмиль Иверсен снялся с многодневки «Тур де Ски», сообщает издание NRK.
Напомним, на первом этапе «Тур де Ски» Иверсен не сумел отобраться в четвертьфиналы конькового спринта (стал 35-м в прологе) и занял 59-е место в классической разделке на 15 км. На втором этапе Эмиль стал 17-м в масс-старте и пробился в четвертьфинал классического спринта с 28 места. В следующих стадиях спринта норвежец участия не примет.
«У меня нет энергии для участия», — приводит слова Иверсена NRK со ссылкой на пресс-службу федерации лыжных видов спорта Норвегии.
«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
- 1 января 2022
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