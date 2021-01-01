Вероника Степанова: всем равнодушным к бурным отмечаниям праздников — салют!

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала о праздновании Нового года.

«Мой Новый год: легла спать в 23:00, фейерверки и петарды немецкие не разбудили, выспалась. В числе первых, пока отмечающие Новый год не проснулись, — на ещё не растаявшую под горным солнцем лыжню. Это то, что я люблю, то, что поднимает настроение. Всем равнодушным к бурным отмечаниям праздников — салют!» — написала Степанова.

Пост доступен в «инстаграме» Вероники Степановой

Вероника выиграла эстафету в составе сборной России на этапе в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат спортсменки в личных гонках — 10-е место в индивидуальной гонке в Давосе (Швейцария). Она не смогла принять участия в «Тур де Ски» из-за отравления.