Рейс-директор FIS отреагировал на критику Большунова

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньерей выступил с комментарием относительно критических слов российского лыжника Александра Большунова по поводу формата проведения «Тур де Ски» – 2022.
«Появилось больше спринтов. Но если посмотреть на результаты, то нет такого, что спринтеры лидируют в генеральной классификации, а дистанционщики безнадёжно отстают. Вопрос спорный, но я понимаю, что в любом случае будут недовольные. Это нормально», — цитирует Миньерея VG.
Многодневная лыжная гонка «Тур де Ски» завершится 4 января. Действующими победителями соревнований являются Большунов и американка Джессика Диггинс.
Ранее солидарность с позицией Большунова выразил олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира норвежский лыжник Дидрик Тёнсет.
- 1 января 2022
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