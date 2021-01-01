Татьяна Сорина и Наталья Непряева вышли в полуфинал спринта в Оберстдорфе

Российские лыжницы Татьяна Сорина и Наталья Непряева вышли в полуфинал спринта классическим стилем на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
Сорина в первом старте продемонстрировала второй результат — 2.36,31. Непряева выиграла третий четвертьфинал с результатом 2.37,06. Мацокина в заключительном забеге упала и финишировала последней (2.54,15).
Непряева и Сорина выступят в одном полуфинале.
Не смогли преодолеть квалификацию Екатерина Смирнова (46-е место), Лилия Васильева (47-е), Яна Кирпиченко (54-е) и Анастасия Рыгалина (62-е).
Действующей победительницей многодневки является американка Джессика Диггинс, однако она упала во время четвертьфинального забега и не смогла выйти в полуфинал. По лыжам Диггинс проехалась шведка Фрида Карлссон.
- 1 января 2022
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