Татьяна Сорина и Наталья Непряева вышли в полуфинал спринта в Оберстдорфе

Российские лыжницы Татьяна Сорина и Наталья Непряева вышли в полуфинал спринта классическим стилем на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).

Сорина в первом старте продемонстрировала второй результат — 2.36,31. Непряева выиграла третий четвертьфинал с результатом 2.37,06. Мацокина в заключительном забеге упала и финишировала последней (2.54,15).

Непряева и Сорина выступят в одном полуфинале.

Не смогли преодолеть квалификацию Екатерина Смирнова (46-е место), Лилия Васильева (47-е), Яна Кирпиченко (54-е) и Анастасия Рыгалина (62-е).

Действующей победительницей многодневки является американка Джессика Диггинс, однако она упала во время четвертьфинального забега и не смогла выйти в полуфинал. По лыжам Диггинс проехалась шведка Фрида Карлссон.