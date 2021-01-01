Лидер «Тур де Ски» Диггинс упала в 1/4 спринта в Оберстдорфе. На неё наехала Карлссон

Лидер общего зачёта «Тур де Ски», американская лыжница Джессика Диггинс упала во время четвертьфинального забега на втором этапе многодневки в Оберстдорфе (Германия). По лыжам Диггинс проехалась шведка Фрида Карлссон.
Падение не позволило Диггинс финишировать в топ-2, чтобы выйти в полуфинальные заезды. Карлссон же финишировала третьей. Забег выиграла финка Юханна Матинтало, второй стала россиянка Татьяна Сорина.
Позднее организаторы дали Карлссон жёлтую карточку, из-за того, что для Фриды она стала второй, её результат аннулировали. Таким образом, Диггинс стала пятой.
«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и Диггинс.
- 1 января 2022
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