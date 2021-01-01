Карлссон дали 3 штрафные минуты за столкновение с Диггинс в спринте на «Тур де Ски»

Шведская лыжница Фрида Карлссон получила жёлтую карточку после столкновения с лидером общего зачёта «Тур де Ски» американкой Джессикой Диггинс в классическом спринте на втором этапе многодневки в Оберстдорфе (Германия).

Для Карлссон данная карточка стала второй, из-за чего Фрида получила дисквалификацию от организаторов Тура. Также ей выписали 3 штрафные минуты. Таким образом, её результат стал шестым в финишном протоколе вместо изначального третьего. Забег выиграла финка Юханна Матинтало, второй стала россиянка Татьяна Сорина.

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и Диггинс.