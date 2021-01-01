Россиянка Мацокина упала на старте четвертьфинала спринта на втором этапе «Тур де Ски»

Лыжница сборной России Христина Мацокина упала на старте четвертьфинального забега классического спринта на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).

Российская спортсменка пыталась перестроиться, но упала и сломала палку. Через несколько метров тренеры передали ей палку, однако Мацокина сильно отстала и не смогла догнать свою группу.

Забег в итоге выиграла финка Кертту Нисканен, второй финишировала немка Колетта Ридцек, третьей — норвежка Хейди Венг. Мацокина, соответственно, финишировала шестой.

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.