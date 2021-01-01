Наталья Непряева и Татьяна Сорина вышли в финал спринта в Оберстдорфе
Поделиться
Российские лыжницы Наталья Непряева и Татьяна Сорина вышли в финал спринта классическим стилем на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Непряева выиграла первый полуфинал с результатом 2.38,17. Сорина финишировала третьей (2.38,90), но прошла дальше как лаки-лузер.
Не смогли преодолеть квалификацию Екатерина Смирнова (46-е место), Лилия Васильева (47-е), Яна Кирпиченко (54-е) и Анастасия Рыгалина (62-е). Христина Мацокина выбыла из борьбы на стадии четвертьфинала.
Действующей победительницей многодневки является американка Джессика Диггинс, однако она упала во время четвертьфинального забега и не смогла выйти в полуфинал. По лыжам Диггинс проехалась шведка Фрида Карлссон.
Комментарии
- 1 января 2022
-
16:08
-
16:08
-
16:03
-
16:03
-
16:00
-
15:55
-
15:52
-
15:50
-
15:46
-
15:45
-
15:42
-
15:41
-
15:37
-
15:37
-
15:37
-
15:32
-
15:24
-
15:17
-
15:15
-
15:04
-
14:51
-
14:44
-
14:26
-
14:23
-
14:14
-
14:09
-
14:03
-
13:59
-
13:22
-
13:20
-
13:13
-
13:12
-
13:06
-
13:06
-
13:05
Партнерский контент