Наталья Непряева и Татьяна Сорина вышли в финал спринта в Оберстдорфе

Российские лыжницы Наталья Непряева и Татьяна Сорина вышли в финал спринта классическим стилем на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Непряева выиграла первый полуфинал с результатом 2.38,17. Сорина финишировала третьей (2.38,90), но прошла дальше как лаки-лузер.

Не смогли преодолеть квалификацию Екатерина Смирнова (46-е место), Лилия Васильева (47-е), Яна Кирпиченко (54-е) и Анастасия Рыгалина (62-е). Христина Мацокина выбыла из борьбы на стадии четвертьфинала.



Действующей победительницей многодневки является американка Джессика Диггинс, однако она упала во время четвертьфинального забега и не смогла выйти в полуфинал. По лыжам Диггинс проехалась шведка Фрида Карлссон.