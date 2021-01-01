Большунов и Терентьев вышли на Клебо в полуфинал спринта на 2-м этапе «Тур де Ски»

В Оберстдорфе (Германия) состоялись четвертьфинальные спринтерские забеги классическим стилем у мужчин в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски».

В них приняли участие шесть россиян: Александр Терентьев (2-й), Александр Большунов (5-й), Илья Семиков (13-й), Артём Мальцев (20-й), Иван Якимушкин (22-й) и Глеб Ретивых (22-й).

Большунов и Терентьев выиграли свои заезды, Якимушкин стал третьим, Мальцев четвёртым, Ретивых вторым, а Семиков пятым.

«Тур де Ски», II этап. Спринт, мужчины, классический стиль. Полуфинальные забеги

I полуфинальный забег

Йоханнес Клебо (Норвегия)

Александр Терентьев (Россия)

Александр Большунов (Россия)

Эрик Вальнес (Норвегия)

Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия)

Йовиан Хедигер (Швейцария)

II полуфинальный забег

Пол Голберг (Норвегия)

Эвен Нортуг (Норвегия)

Михал Новак (Чехия)

Франческо де Фабиани (Италия)

Глеб Ретивых (Россия)

Калле Хальфварссон (Швеция)