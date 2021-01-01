Наталья Непряева выиграла спринт на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе

Российская лыжница Наталья Непряева завоевала золото в спринте классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Её соотечественница Татьяна Сорина финишировала шестой.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Оберстдорф. Женщины. Спринт. Финал

1. Наталья Непряева (Россия) — 2.36,41.

2. Йоханна Хагстрём (Швеция) — +0,32.

3. Юханна Матинтало (Финляндия) — +0,86.

4. Анамария Лампич (Словения) — +1,29.

5. Матильде Мюрвольд (Норвегия) — +4,22.

6. Татьяна Сорина (Россия) — +7,53.

Не смогли преодолеть квалификацию Екатерина Смирнова (46-е место), Лилия Васильева (47-е), Яна Кирпиченко (54-е) и Анастасия Рыгалина (62-е). Христина Мацокина выбыла из борьбы на стадии четвертьфинала.



Действующей победительницей многодневки является американка Джессика Диггинс.