Наталья Непряева выиграла спринт на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе

Российская лыжница Наталья Непряева завоевала золото в спринте классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Её соотечественница Татьяна Сорина финишировала шестой.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Оберстдорф. Женщины. Спринт. Финал
1. Наталья Непряева (Россия) — 2.36,41.
2. Йоханна Хагстрём (Швеция) — +0,32.
3. Юханна Матинтало (Финляндия) — +0,86.
4. Анамария Лампич (Словения) — +1,29.
5. Матильде Мюрвольд (Норвегия) — +4,22.
6. Татьяна Сорина (Россия) — +7,53.
Не смогли преодолеть квалификацию Екатерина Смирнова (46-е место), Лилия Васильева (47-е), Яна Кирпиченко (54-е) и Анастасия Рыгалина (62-е). Христина Мацокина выбыла из борьбы на стадии четвертьфинала.
Действующей победительницей многодневки является американка Джессика Диггинс.
- 1 января 2022
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